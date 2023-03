Erster "Der Bachelor"-Rauswurf: Es war nur Nevin enttäuscht!

In der ersten Rosennacht rauszufliegen, war für die Der Bachelor-Kandidatinnen wohl nicht besonders schön. Mittwochabend ging eine neue Staffel der beliebten Kuppelshow an den Start. Diesmal kämpfen die Mädels um das Herz von Rosenverteiler David Jackson. Doch wie immer musste der bereits in der ersten Nacht der Rosen einige Damen nach Hause schicken. Es traf Mariam, Dahwi und Nevin. Gegenüber Promiflash offenbarte vor allem Nevin ihre Enttäuschung über den frühen Exit.

Promiflash hat bei den drei ausgeschiedenen Mädels nachgehakt, ob es enttäuschend war, Bachelor David nicht näher kennenlernen zu dürfen. "Natürlich sehr enttäuschend, da man gehofft hat, auf jemanden zu treffen, mit dem es matcht", meint vor allem die 30-jährige Nevin. Mariam und Dahwi traf der Rauswurf hingegen nicht ganz so sehr. Dahwi war eher enttäuscht, die anderen Kandidatinnen zurücklassen zu müssen: "Allerdings fand ich die Situation sehr traurig wegen der Mädels, die ich innerhalb kurzer Zeit lieb gewonnen habe, was ich zuvor niemals in dieser Art gedacht hätte."

Dahwi schien schon zu Beginn gemerkt zu haben, dass sie keinen Draht zu David hat. "Ich habe das ziemlich früh erkannt, da der Funke in der Nacht der Rosen nicht wirklich rübergesprungen ist", erklärt die Krankenpflegerin. Sie habe einfach nicht die Initiative ergriffen. "Da ich nicht aktiv auf ihn zugegangen bin, war mir durchaus bewusst, dass es für mich eng werden könnte", stimmt ihr auch Mariam zu.

