Hat Yeliz bei "Make Love, Fake Love" Max einen runtergeholt?

Wie viel ist da unter der Decke passiert? Yeliz Koc (29) und Max Bornmann verstehen sich in der Make Love, Fake Love-Villa von Tag zu Tag immer besser. Das ist besonders für eine Person hart mitanzusehen: Luisa, die Freundin des Preisgeldanwärters, hat schwer zu schlucken! Doch davon ahnt Yeliz wohl nichts, denn sie verbrachte nun eine Nacht mit ihrem Favoriten – kam es dabei für Max sogar zu einem Happy End?

In der aktuellen Folge geht es heiß her: Nachdem die Dating-Prinzessin einen Single- und einen vergebenen Mann nach Hause geschickt hatte, gab sie Max den Schlüssel für ihre Suite. Auch wenn der 25-Jährige noch wegen seiner Freundin im Hinterkopf etwas mit sich haderte, schlich er sich dann doch in das Zimmer der Beauty. Dort wurde er für seine Entscheidung auch reichlich belohnt: Die nichts ahnende Yeliz und der Beau tauschten Zärtlichkeiten aus. Dabei sah es auch so aus, als würde die Brünette Max einen runterholen – zumindest erweckten die Bewegungen unter der Decke diesen Eindruck.

So kurz vor dem Finale stellt der Vergebene auch fest, dass sich etwas anbahnt. "So langsam sind auch etwas Gefühle dabei beziehungsweise ein großes Vertrauen", gab er im Einzelinterview zu und merkte an: "Wir haben auf jeden Fall eine Connection, das ist auf jeden Fall nicht gespielt." Yeliz scheint das auch zu merken, denn sie ist davon überzeugt, dass der Muskelprotz ehrlich mit ihr ist.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

RTL Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

RTL Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

