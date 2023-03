Keine BFFs mehr? GNTM-Emilia und Mirella zofften Backstage!

Diese Freundschaft war nur von kurzer Dauer. Bei Germany's next Topmodel geht es bekanntermaßen ziemlich wild her. Die Girls müssen sich den verschiedenen Challenges und den strengen Juroren um Heidi Klum (49) stellen. Die Zuschauer kriegen dabei nur ein Bruchteil dessen mit, was sich hinter den Kulissen tatsächlich abspielt: Fans bekamen nicht zu sehen, dass sich die BFFs Emilia Steitz und Mirella Janev in die Haare kriegten!

Wie red. berichtete, freundeten sich die beiden Mädchen im Laufe der Show ziemlich gut an. Doch dies hielt nicht lange an – beim Duell-Shooting zofften sich die beiden. Nachdem Mirella über Probleme mit ihrem Outfit geklagt hatte, zickte sie ihre Freundin an. Diese schien genug davon zu haben und schloss ihre Schlüsse draus: "Ich kann mich mit dieser negativen Energie nicht befassen."

Ob die Ladys wieder zueinanderfinden werden? Laut Emilias Einschätzung sei das bei einem Wettbewerb dieser Art unmöglich: "Ich glaube, du brauchst diese Distanz, jeder will den Titel haben. Eine Freundschaft besteht hier nicht gut." Und auch Mirella schien sich von einer baldigen Versöhnung verabschiedet zu haben.

Anzeige

Instagram / _emiliastz Emilia, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Mirella, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / _emiliastz Emilia Steitz, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de