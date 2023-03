Mitten im Selena-Drama: Hailey Bieber entspannt in Cabo!

Hailey Bieber (26) entflieht dem ganzen Drama! In den vergangenen Tagen machten die Ehefrau von Justin Bieber (29) und ihre Freundin Kylie Jenner (25) eine Menge negative Schlagzeilen. So entfachte auf Social Media eine hitzige Debatte darüber, ob sich die beiden Influencerinnen über Selena Gomez (30) lustig gemacht hätten. Während die The Kardashians-Bekanntheit die Vorwürfe prompt abstritt, hüllt sich Hailey bisher noch in Schweigen. Stattdessen relaxt sie eine Runde im sonnigen Cabo!

Paparazzi lichteten die 26-Jährige in dem mexikanischen Urlaubsort zusammen mit ihren Freundinnen ab. Wie die Aufnahmen zeigen, die Page Six vorliegen, sonnten sich die Mädels, schlitterten strahlend eine Wasserrutsche hinunter – und genehmigten sich auch den ein oder anderen exotischen Cocktail. Hailey machte in ihrem neongrünen Bikini eine hervorragende Figur und wirkte auch sonst tiefenentspannt – immerhin ist sie mehrere Tausend Kilometer weg von dem ganzen Drama um sich, Kylie und Selena.

Während die Fans überzeugt davon sind, dass vor allem zwischen Selena und Hailey dicke Luft herrscht, sind sich andere da nicht so sicher. Der Grund: Im Oktober vergangenen Jahres hatten das Model und die Musikerin auf der Academy Museum Gala noch zusammen für ein Foto posiert. Damit wollten sie laut einem Insider eine besondere Message verbreiten. "Sie wollten der Welt zeigen, dass es keinen Streit und keine negativen Gefühle mehr zwischen ihnen gibt", so die Quelle gegenüber ET.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im April 2022

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2020

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

