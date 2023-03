Nach Oscar-Eklat: Will Smith nimmt wieder Award entgegen

Will Smith (54) steht wieder auf einer Bühne. Im vergangenen Jahr kam es bei der Oscar-Verleihung zum Eklat. Nachdem sich Chris Rock (58) über die Frau des Schauspielers öffentlich lustig gemacht hatte, stürmte dieser die Bühne und verpasste dem Comedian eine saftige Ohrfeige. Während die einen die Klatsche für gerechtfertigt hielten, zog die Oscar-Academy Konsequenzen. Will wird in den nächsten zehn Jahren von den Oscars ausgeschlossen. Jetzt nahm Will nach dem Eklat erstmals wieder einen Preis auf der Bühne entgegen!

Am Mittwochabend gewann Will bei den African American Film Critics Association Awards den Beacon Award für seine Arbeit im Film "Emancipation". Der Hollywoodstar betrat die Bühne und thematisierte in seiner Rede die Entstehung des Dramas. In seiner Ansprache bedankte sich der 54-Jährige auch beim Unternehmen Apple, das den Film finanziert hat. "Es ist das erste Mal, dass ich von einem Unternehmen gehört habe, dass die Geschichte wichtiger sei als die Kosten", teilte er mit.

Vor der Rede traf Will Deadline zum Interview. Im Gespräch verriet er, dass er sehr froh darüber sei, wieder auf der Bühne zu stehen. Aktuell arbeite er am vierten Teil der Kultreihe "Bad Boys". "Ich bin so froh, dass ich wieder mit denselben Leuten zusammen bin", freute sich der Familienvater.

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith und Trey Smith

Getty Images Will Smith, Mai 2019

