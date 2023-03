The Weeknd zieht Schauspielrolle neben Jenna Ortega an Land!

The Weeknd (33) macht sich allmählich einen Namen in der Filmbranche! Der Kanadier ist vor allem für seine zahlreichen Musikhits wie "Blinding Lights" oder auch "Take My Breath" bekannt. Doch auch als Schauspieler etabliert sich der R&B-Sänger allmählich. Sein Debüt gab er 2019 in "Uncut Gems" an der Seite von Adam Sandler (56) und Julia Fox (33). Nun zieht The Weeknd eine weitere Filmrolle an Land!

Wie Evening Standard berichtet, arbeitet der 33-Jährige bereits seit einigen Monaten an einem Film unter der Regie von Trey Edwards Shults von dessen Script er "umgehauen" worden sei. Der Cast ist dabei alles andere als unbekannt. Gemeinsam mit The Weeknd stehen nämlich Wednesday-Star Jenna Ortega (20) und "The Batman"-Darsteller Barry Keoghan (30) vor der Kamera! Der Musiker selbst habe an dem Drehbuch mitgeschrieben und soll auch als Produzent an dem Projekt beteiligt sein.

Nicht nur die Schauspielerei scheint den Sänger zu interessieren. Denn er wirkte außerdem bereits kreativ an den Sitcoms "American Dad" und The Simpsons mit. Dort übernahm er auch kleine Gastauftritte!

Getty Images The Weeknd bei der Premiere von "Avatar: The Way of Water"

Getty Images The Weeknd im November 2022

Getty Images The Weeknd, Sänger

