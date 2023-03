Trotz Trennung: Carl Woods tätowiert sich Katies Gesicht

Carl Woods (34) hat ein neues Tattoo. Im vergangenen Jahr kursierten bereits länger Trennungsgerüchte um Katie Price (44) und Carl – im Dezember bestätigte die Influencerin das Liebes-Aus schließlich. Auf die Gründe ging sie allerdings nicht genauer ein. Carl hatte ihr zuvor vorgeworfen, dass sie fremdgegangen sei. Nach der Trennung wurden die beiden jedoch öfters zusammen gesichtet. Nun überrascht der Autohändler mit seiner neusten Tätowierung.

Der 34-Jährige hat sich ein riesiges Bild des ehemaligen Glamour-Models auf die Brust stechen lassen, auf dem es seinen Mittelfinger in einer unhöflichen Geste hochstreckt. Carl hat sich das neue Kunstwerk wohl letzte Woche auf seinen bereits stark tätowierten Körper stechen lassen. Das geht aus Schnappschüssen hervor, die von einem Studio in Gloucester hochgeladen wurden. Mehrere Bilder auf Instagram zeigen ihn, wie er auf einer Liege liegt und sich tätowieren lässt. Auf einem weiteren Foto ist das fertige Werk dann in seiner ganzen Pracht zu sehen. Dem Mirror zufolge handelt es sich bei der Figur allerdings um ein "mexikanisches Mädchen vom Tag der Toten", das Katie nur ähnlich sehen soll.

Ein Insider hatte zuvor der Sun gegenüber berichtet: "Katie und Carl versuchen einen letzten Versuch, ihre Beziehung zu retten und haben sich bereit erklärt, eine Paartherapie zu machen, um ihre Verlobung zu retten. Carl hat zugestimmt und Katie gewarnt, wenn sie Spielchen spielt oder ihn betrügt, ist es diesmal aus mit ihm."

Instagram Carl Woods wird tätowiert

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im März 2021

Instagram Carl Woods wird tätowiert

