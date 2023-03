Zu viele Rechnungen: Jasmin Herren verkauft Willis Sachen

Bei Jasmin Herren (44) stapeln sich die Rechnungen. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin musste im April 2021 den Verlust ihres Mannes Willi Herren (✝45) verkraften. Der Tod des Entertainers kam für seine Frau völlig unerwartet. Die beiden hatten gemeinsam an TV-Shows wie Temptation Island V.I.P. oder Das Sommerhaus der Stars teilgenommen. Dennoch scheint das Geld zu knapp, um offene Rechnungen zu bezahlen. Deshalb versteigert Jasmin jetzt ihr Hab und Gut!

Die 44-Jährige möchte jetzt Kleidungsstücke verkaufen. Beispielsweise ihr Bikini aus dem Dschungelcamp und ein Kleid, das sie bei Temptation Island V.I.P. trug, sollen unter den Hammer kommen. Auch weitere Teile ihres Mannes will Jasmin verkaufen: "Ich sehe Willi überall. Einzelne Sachen werde ich behalten, aber ich möchte das auf eine Kiste beschränken und Platz für Neues in meinem Leben machen", erklärt sie gegenüber Bild.

Die Sachen will die Witwe am Wochenende auf ihren Social-Media-Plattformen an ihre Fans versteigern. Dabei erhoffe sie sich faire Preise, wolle jedoch auch nichts unter Wert verkaufen, plaudert sie weiter aus: "Was den Minimum-Preis nicht erzielt, werde ich behalten."

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Januar 2023

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

