Deshalb ist Freundin Annika die Richtige für Andrej Mangold

Andrej Mangold (36) scheint die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Im November 2020 hatten der ehemalige Bachelor und Jennifer Lange (29) nach rund einem Jahr Beziehung ihre Trennung bekannt gegeben. Zwei Jahre später zeigte sich der TV-Star wieder frisch verliebt. Mit seiner neuen Freundin Annika Jung könnte es nicht besser laufen. Im Promiflash-Interview machte Andrej daher deutlich, warum die Influencerin die Richtige für ihn ist.

"Mit Anni war es einfach so, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Da hat sich eine Freundschaft draus entwickelt, wir haben uns vertraut. Wir haben uns einfach im echten Leben kennengelernt", schwärmte der 36-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Zudem sei Annika eine bodenständige und selbstständige Frau, was Andrej sehr schätze. Auch müsse der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat keine Angst haben, dass sie ihn nur ausnutze, da seine Liebste nicht im Rampenlicht stehen wolle.

Noch viel wichtiger sei aber, dass sie ähnliche Vorstellungen von ihrer Zukunft haben. Das machten die beiden vor wenigen Wochen auch im Interview mit VIPstagram deutlich. "Ich habe natürlich einen Familienwunsch und wir haben auch schon darüber gesprochen. Anni möchte auch mal irgendwann Kinder bekommen. Bestenfalls natürlich zusammen", verriet Andrej.

Andrej Mangold und Annika Jung, Februar 2023

Annika Jung und Andrej Mangold im November 2022

Andrej Mangold und Annika Jung bei der Box Gala in Berlin im September 2022

