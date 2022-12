Andrej Mangold und Freundin genießen "Quality Time" in Wanne

Andrej Mangold (35) und Annika Jung mögen es romantisch! Vor ein paar Monaten machte der Ex-Bachelor seine Beziehung mit dem hübschen Account Director öffentlich – offenbar macht die Beauty den Influencer sehr glücklich! Was die beiden ganz klar gemeinsam haben? Sie reisen gerne! Zuletzt war das Paar zusammen in Los Angeles unterwegs. Gerade erst waren sie in Thailand. Dort gönnten Andrej und Anni sich jetzt ein besonders intimes Date...

Mit dem Titel "Quality Time" veröffentlichten die zwei nun hübsche Fotos auf Instagram: Andrej und Anni kuscheln hier in einer riesigen Badewanne, die über und über mit Schaum und Rosenblättern bedeckt ist – durch ein Fenster hinter ihnen haben sie außerdem freien Blick aufs Meer. Geht es noch romantischer? Nein, finden ihre Fans: "Wow, tolles Foto, tolles Paar, tolles Date", schwärmte eine Followerin. Eine andere witzelte in Bezug auf seine Vergangenheit: "Wenn das mal kein Bachelor-Dreamdate ist!"

Was ebenfalls als perfektes Date in der Kuppelshow durchgegangen wäre? Andrej und Annika spielten am Strand von Ko Mat Sum mit den vor Ort lebenden Schweinchen! Dazu kam auch der eine oder andere Straßenhund. "Es war so schön mit den ganzen Tieren und hat voll die Glücksgefühle in mir ausgelöst!", schwärmte der Influencer hinterher.

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung in Thailand

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, November 2022

Instagram / dregold Andrej Mangold in Thailand

