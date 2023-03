"Prominent getrennt"-Ausraster: Michelle verteidigt Gloria!

Michelle Kaminsky steht für ihre Freundin ein! Die Karlsruherin und ihr Freund Marc-Robin Wenz wurden durch die gemeinsame Teilnahme bei Temptation Island bekannt. Dort lernten sie ihre Format-Kollegen Gloria und Nikola Glumac kennen. Beide Beziehungen gingen in die Brüche, weshalb sie aktuell bei Prominent getrennt zu sehen sind. Gloria erntet nach ihrem Ausraster gegenüber ihrem Ex viel Kritik im Netz. Ihre Freundin Michelle verteidigt sie!

"Kennt ihr die Beziehung der beiden privat? Ich schon", erklärt sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. "Ihr wart nicht dabei und wisst nicht, was vorgefallen ist", beschwichtigt sie ihre Zuschauer. Sie stehe zwar nicht hinter dem, was Gloria gemacht hat, finde es jedoch nicht in Ordnung, dass sie so fertig gemacht wird.

Schon während ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" schrieb Gloria viele negative Schlagzeilen für ihre Aussagen gegenüber Niko. Damals machte die Blondine ihren Mann immer wieder nieder und beleidigte ihn: "Ich sage immer: 'So hübsch, wie er ist, so dumm ist er.'" Ihre Aussagen trafen ihn so hart, dass er in Tränen ausbrach.

Instagram / miseli_kmy Michelle Kmy, "Temptation Island"-Kandidatin 2022

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Star

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

