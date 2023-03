Sexy Bikini-Fotos: Jill Lange macht Liebesurlaub in Thailand

Jill Lange (22) zeigt, was sie hat! Um die Reality-TV-Bekanntheit gab es in den vergangenen Wochen eine Menge Drama: Die Beauty machte bei DSDS mit – bekam von dem Juroren Dieter Bohlen (69) im Casting aber anstelle einer Bewertung ihres Gesangs einen sexistischen Spruch gedrückt. Nicht nur Jill, sondern auch die Zuschauer waren darüber sehr empört. Nun scheint die Beauty sich nach den anstrengenden Wochen eine kleine Erholungspause in Thailand zu gönnen. Von dort aus postete Jill jetzt heiße Fotos!

Auf Instagram teilte Jill eine Fotostrecke, auf der sie im Bikini am Strand Thailands zu sehen ist, wo sie momentan einen Liebesurlaub mit ihrem Partner Lars Maucher (26) verbringt. Auf den Fotos schlürft sie genüsslich eine Kokosnuss und lächelt entspannt in die Kamera – die Blondine scheint die Sonne in vollen Zügen zu genießen.

Jills Fans fiel vor allem ihr durchtrainiertes Sixpack auf den Fotos auf und die Influencerin bekam eine Menge Komplimente für ihren Traumbody. "Was für eine Figur!", "Wie schön kann ein Mensch sein?" oder "Du siehst Bombe aus", schwärmten die Fans in der Kommentarspalte.

Instagram / jill_langee Jill Lange im Februar 2023 in Thailand

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher im Februar 2023 auf Phuket

RTL / Frank Fastner Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

