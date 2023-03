Wieder vergeben? Georgina Fleur teilt kryptische Zeilen

Wie steht es um Georgina Fleur (32) und ihr Liebesleben? Seit Jahren sorgen die Beziehungen der Reality-TV-Bekanntheit für Schlagzeilen. Vor allem die Liebe zu dem Vater ihrer Tochter Kubilay Özdemir war lange ein ständiges Auf und Ab. Seitdem ist es recht ruhig um Georginas Beziehungsstatus geworden. Doch seit Ende Februar vermuten Fans, dass die Influencerin wieder in festen Händen ist. Deutet Georgina jetzt etwa selbst eine neue Liebe an?

In einem Q&A auf Instagram hakte ein Fan nach und fragte direkt, ob etwas an den Liebesgerüchten dran sei. "Um ehrlich zu sein: Manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant", reagierte Georgina daraufhin. Ob sie zwischenzeitlich wieder einen Mann an ihrer Seite hatte? Gleichzeitig machte die 32-Jährige nämlich deutlich, dass sie ihr Herz nicht schnell an einen Mann vergeben kann: "Ich glaube, ich bin übervorsichtig seit meiner letzten Beziehung. Aber lieber schaue ich jetzt fünfmal!"

Bereits im vergangenen Monat fragten neugierige Follower nach dem Beziehungsstatus der Beauty – eine konkrete Antwort gab sie aber auch hier nicht: "Sehe ich etwa total glücklich aus oder wie kommt ihr da alle drauf? Aber manchmal benötigen solche Dinge etwas Zeit. Ich kann sagen, ja... ich bin relativ glücklich momentan."

Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Oktober 2022

Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

