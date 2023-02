Fans spekulieren: Hat Georgina Fleur einen neuen Partner?

Was möchte Georgina Fleur (32) damit genau sagen? Die Reality-TV-Bekanntheit hatte bisher ein eher turbulentes Liebesleben. Vor allem mit ihrem Ex Kubilay Özdemir war es ein Auf und Ab – sie stritten, bekamen eine gemeinsame Tochter, trennten sich und sorgen bis heute noch für Schlagzeilen mit ihrer einstigen Beziehung. Aber wie sieht es eigentlich aktuell bei der Bachelor-Bekanntheit aus: Hat Georgina einen neuen Mann an ihrer Seite?

Das fragten sich nun einige neugierige Follower auf Instagram – und die 32-Jährige gibt darauf keine ganz konkrete Antwort: "Sehe ich etwa total glücklich aus oder wie kommt ihr da alle drauf? Aber manchmal benötigen solche Dinge etwas Zeit." Und dann legt Georgina noch einen drauf: "Ich kann sagen, ja... ich bin relativ glücklich momentan." Ob ein Mann Grund für ihren guten Gemütszustand ist?

Kubilay dürfte es wahrscheinlich nicht sein. Auf die Frage, ob sie den Unternehmer wieder daten würde, meint sie: "Um Gottes willen. Lieber rasiere ich mir die Augenbrauen." Zuletzt erklärte sie auch, dass er keinen Unterhalt für die gemeinsame Tochter zahlen würde.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter auf den Malediven im Dezember 2022

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir und Georgina Fleur im Dezember 2021

