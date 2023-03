Wollte Neymar Jr. etwa einen Dreier mit Zwillingsschwestern?

Neymar Jr. (31) ist wohl leer ausgegangen. Seit vergangenen Januar soll der Fußballer mit der Influencerin Bruna Biancardi liiert sein. Zuvor hat es in seinem Liebesleben in den vergangenen Jahren allerdings wenige Konstanten gegeben: So wurde beispielsweise 2020 spekuliert, dass der Paris-Saint-Germain-Spieler etwas mit der Moderatorin Janin Ullmann (41) gehabt haben soll. Nun wurde das Gerücht gestreut, dass Neymar sogar Sex mit Zwillingsschwestern wollte.

In einer brasilianischen Ausgabe der TV-Show Big Brother plauderte das OnlyFans-Model Keyla Alves aus dem Nähkästchen. So habe der Kicker zunächst ein Auge auf ihre Schwester Keyt geworfen. Erst später habe er dann Interesse an ihr gezeigt und behauptet, mit den Zwillingen Sex haben zu können, wenn er das wollte. "Das war [Neymars] Fehler. Er hat sich mit uns geirrt. Wie konnte er nur denken, dass wir miteinander nicht über solche Dinge reden?", erzählte die Influencerin im TV und scherzte dann: "Wenn er die Nachrichten zuerst an mich statt an sie geschickt hätte, wäre ich jetzt schon in Paris."

Bislang äußerte sich Neymar noch nicht zu Keylas Aussagen. Seine Gedanken kreisen momentan vermutlich auch nur um eine Frau – Bruna. Obwohl die beiden bislang ihre Beziehung nicht offiziell bestätigt haben, brachten zahlreiche Paparazzi-Fotos von ihnen die Gerüchteküche immer wieder zum Brodeln. Zusätzlich hat sich ab und an auch das Gesicht des Kickers in das Instagram-Profil der Influencerin geschlichen.

Anzeige

Getty Images Neymar im Februar 2023

Anzeige

Instagram / keyt.alves Key und ihre Zwillingsschwester Keyt Alves

Anzeige

Instagram / brunabiancardi Bruna Biancardi in Paris im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de