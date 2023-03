27. Woche: Ireland Baldwin zeigt ganz stolz ihren Babybauch

Ireland Baldwin (27) und ihr Partner RAC sind in freudiger Erwartung! Die Tochter von Alec Baldwin (64) und Kim Basinger (69) wird in diesem Jahr zum ersten Mal Mutter. Im Dezember vergangenen Jahres hatten das Model und ihr Freund die süßen Baby-News verkündet. Vor wenigen Wochen verrieten sie dann auch den Namen ihres Nachwuchses: Ihre Tochter soll Holland heißen. In der 27. Schwangerschaftswoche zeigt Ireland nun ihre wachsende Babykugel!

Mit ihren rund 675.000 Instagram-Fans teilt das Model jetzt einen Schnappschuss von ihrem Bauch. Ganz entspannt posiert sie in einem kurzen Blümchen-Oberteil und einer runtergeklappten Latzhose vor einem Spiegel und setzt ihre Rundungen so gekonnt in Szene. Dazu postet Ireland auch einen lustigen Größenvergleich: Ihr Baby ist nun so groß wie das Burger-Telefon aus dem Film "Juno." Witzelnd schrieb die Beauty unter den Post: "Ein riesiger Burger, ich sag es euch. Shawty [das Baby] ist ein dreifacher Whopper mit Käse."

Erst im Januar hatten die werdenden Eltern den Namen ihres Babys verraten. Bei der Namenswahl war offenbar nicht nur die Schauspielerin Holland Taylor (80) wichtig gewesen: "Wir geben ihr den Namen Holland. Ich heiße Ireland, also geben wir ihr einen anderen Ländernamen, da wir es einheitlich halten wollten", hatte die 27-Jährige in einem Interview im "Girlboss Radio-Podcast" erklärt.

Instagram / rac Ireland Baldwin mit ihrem Partner RAC

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin

Getty Images Ireland Baldwin im Januar 2020

