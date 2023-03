Ashley Graham präsentiert ihre heißen Kurven im Lederkleid!

Ashley Graham (35) verzaubert mit ihrem Outfit! Das US-Amerikanische Model war 2020 zum ersten Mal Mutter geworden. Vergangenes Jahr erblickten dann ihre Zwillinge Roman und Malachi das Licht der Welt. Seitdem teilt Ashley regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Dreifach-Mama. Dennoch dürfen auch sexy Looks weiterhin nicht fehlen: Bei der Paris Fashion Week begeistert die Beauty nun mit ihrem Look!

Die 35-Jährige wurde auf ihrem Weg zur Fashion Week in der französischen Hauptstadt abgelichtet. Sie trug ein schwarzes Lederkleid, das ihre umwerfende Figur perfekt in Szene setzte. Besondere Highlights des ausgefallenen Dresses waren der tiefe Ausschnitt, ein lässiger Fransensaum und die transparenten Einsätze an den Seiten. Ashley war damit auf jeden Fall ein absoluter Hingucker!

Immer wieder setzt das Curvy-Model ihren tollen Body in Szene. Auf Instagram hatte sie zuletzt eine Reihe an Bildern geteilt, auf welchen sie ein transparentes Netzkleid mit einer Kapuze über ihrer schwarzen Unterwäsche trägt. Auch in Sachen Make-up setzt Ashley mit dunklen Augen auf Dramatik.

Ashley Graham, Februar 2023

Ashley Graham, Model

Ashley Graham, Model

