Ashley Graham und Justin Ervin turteln auf der Fashion Week

Ashley Graham (35) nimmt ihren Liebsten mit zur Fashion Week! Das US-amerikanische Model ließ es sich nicht entgehen, zu einem der größten Mode-Events des Jahres anzureisen. Mit im Gepäck hatte sie ihren Ehemann Justin Ervin. Die beiden sind seit mehr als zwölf Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. In der Stadt der Liebe präsentierte sich das Traumpaar stylish und total verliebt!

Die Turteltauben besuchten am Donnerstag die Isabel-Marant-Show. "Mein liebstes Date", schrieb die 35-Jährige zu einem Bild ihrer Instagram-Story. Darauf sind die verschlungenen Hände des Ehepaares zu sehen. Die dreifache Mama zeigte viel Bein in ihrem kurzen Militär-Print-Kleid in verschiedenen Naturfarben. Justins mehrfarbige Strickjacke und Hose passten gut zum Look seiner Frau. Die zwei schienen superglücklich zu sein: Sie kicherten und warfen einander verliebte Blicke zu.

Im vergangenen August hatte Ashley via Instagram ein Pärchenbild mit ihrem Göttergatten zum zwölften Hochzeitstag gepostet – genauer gesagt handelte es sich dabei um ein ziemlich hottes Knutschselfie! Dazu veröffentlichte sie eine Chatnachricht von sich an Justin: "Alles Gute zum Jahrestag, Baby! Zwölf Jahre später sind wir immer noch das heißeste Paar von allen." In der Bildunterschrift schwärmte die damals 34-Jährige: "Ich werde dich immer lieben, Justin."

Instagram / ashleygraham Hände von Ashley Graham und Justin Ervin

Getty Images Justin Ervin und Ashley Graham auf der Paris Fashion Week im März 2023

Getty Images Ashley Graham und Justin Ervin auf der Paris Fashion Week im März 2023

