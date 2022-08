Ashley Graham und Justin Ervin feiern zwölften Hochzeitstag!

Ashley Graham (34) und Justin Ervin sind der beste Beweis, dass Promi-Ehen durchaus auch halten können! Ihre Liebesgeschichte klingt wie aus einem Bilderbuch: Im Jahr 2009 haben das berühmte Curvy-Model und der Videograf sich in einer Kirche kennengelernt – schon im darauffolgenden Jahr haben die beiden geheiratet. 2019 erblickte dann ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Anfang dieses Jahres folgten ihre Zwillinge. Am Wochenende feierten Ashley und Justin nun ein ganz besonderes Jubiläum: ihren zwölften Hochzeitstag!

Via Instagram teilte die Beauty ein aktuelles Pärchenbild mit ihrem Göttergatten – genauer gesagt handelt es sich hier um ein ganz schön hottes Knutschselfie! Dazu veröffentlichte sie eine Chatnachricht von sich an Justin: "Alles Gute zum Jahrestag, Baby! Zwölf Jahre später sind wir immer noch das heißeste Paar von allen." In der Bildunterschrift schwärmte die 34-Jährige noch: "Ich werde dich immer lieben, Justin."

Auch Justin meldete sich in seiner Instagram-Story zu seinem Jahrestag mit Ashley. Hier postete der Filmemacher ein älteres Polaroidfoto mit seiner Liebsten. Anschließend teilte er mit dem Titel "Zwölf Jahre später" noch ein Video, das seine Frau beim chaotischen Spielen mit ihren drei Kindern auf dem Boden zeigt.

Ashley Graham und Justin Ervin bei einem Event in Brooklyn im November 2017

Justin Ervin und Ashley Graham

Ashley Graham mit ihren drei Kindern

