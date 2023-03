Darum hat Rebel Wilson für 30 Tage Disneyland-Verbot!

Da hat Rebel Wilson (43) wohl gegen eine Regel verstoßen! Vor einer märchenhaften Kulisse im Disneyland ging die Pitch Perfect-Darstellerin vor wenigen Wochen auf die Knie und hielt um die Hand ihrer Freundin Ramona Agruma an. Angeblich denke das Paar auch über eine Hochzeit in dem beliebten Themenpark nach. Doch nun verrät Rebel: Sie hat für 30 Tage Hausverbot im Disneyland!

"Ich wurde für 30 Tage aus dem Disneyland verbannt, weil ich ein Foto in einer geheimen Toilette gemacht habe, was illegal ist", erzählt die 43-Jährige in "The Daily Show". Zum Glück seien die Chefs des Parks kulant und versuchen der Australierin nach ihrem Regelverstoß entgegenzukommen. "Sie riefen mich an und fragten: 'Rebel, an welchen 30 Tagen wolltest du nicht ins Disneyland kommen, weil du weg bist, um einen Film zu drehen oder so?'", erklärt sie weiter, woraufhin sie geantwortet haben soll: "Oh, Juni sollte gut passen."

In der "The Drew Barrymore (48) Show" verriet Rebel vor wenigen Tagen, dass sie sogar den Disney-Chef angerufen hatte, um ihren Traum vom perfekten Heiratsantrag verwirklichen zu können. "Ich musste eine Sondergenehmigung einholen, um einen speziellen Bereich abzusperren zu lassen und die Bäume aufzustellen", erinnerte sie sich. Um die Erlaubnis zu bekommen, habe sich die Komikerin an Bob Iger wenden müssen. "Er ist der große Boss. Und ich dachte, wenn er Ja sagt, dann soll es so sein und ich sollte an diesem Tag im Disneyland einen Heiratsantrag machen", erklärte Rebel.

Anzeige

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Disneyland, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de