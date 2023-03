Diese deutschen Städte besucht König Charles III. Ende März

König Charles III. (74) stattet Deutschland einen Besuch ab! Am 6. Mai wird der älteste Sohn der verstorbenen Queen (✝96) auf Schloss Windsor offiziell zum König ernannt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Offenbar gibt es aktuell Schwierigkeiten, für die passende musikalische Unterhaltung während der Zeremonie zu sorgen. Doch bevor die Krönung stattfindet, hat Charles noch den ein oder anderen Termin. Unter anderem kommt der König Ende März nach Deutschland!

Am 29. März werden Charles und seine Frau Camilla (75) in der deutschen Hauptstadt landen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (61) werden den 74-Jährigen und die Queen Consort in Empfang nehmen. Das teilte das Bundespräsidialamt auf bundespraesident.de mit. Der Staatsbesuch soll insgesamt drei Tage dauern – vom 29. bis zum 31. März.

Am ersten Abend wird Frank-Walter Steinmeier das Königspaar zu einem Staatsbankett ins Schloss Bellevue einladen. Den zweiten Tag wird er mit den royalen Gästen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg verbringen. Am dritten Tag reisen der Bundespräsident, seine Frau Elke, Charles und Camilla nach Hamburg. Frank-Walter Steinmeier freut sich vor allem darauf, dass Charles noch vor seiner Krönung nach Deutschland kommt. "Dieser frühe Besuch unterstreicht die enge und herzliche Freundschaft zwischen unseren Ländern und unseren Bürgerinnen und Bürgern", sagte der 67-Jährige in einer Videobotschaft.

