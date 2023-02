Krönungskonzert in der Krise? Stars wie Elton John sagen ab

Keine Zeit für die Royals! König Charles (74) nahm nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) ihren Platz als königliches Oberhaupt ein. Offiziell gekrönt wird ihr Sohn am 6. Mai auf Schloss Windsor. Für die musikalische Unterhaltung während der Zeremonie sollten Stars wie Ed Sheeran (32) oder Adele sorgen, diese verzichteten jedoch darauf. Nun lehnten weitere Musikgrößen wie Elton John (75) die Einladung ab!

Potenzielle Kandidaten wie Harry Styles (29), Elton John und die Spice Girls würden aus organisatorischen Gründen nicht an dem historischen Ereignis teilnehmen können, berichtet The Sun. Vor allem der "As It Was"-Interpret ist derzeit mit seiner "Love on Tour"-Tournee beschäftigt. Die 90er-Jahre-Girlband – die sich extra für die Krönung ein weiteres Mal zusammengeschlossen hätte – und die 75-jährige Musik-Ikone gaben ebenfalls einen vollen Terminkalender als Grund ihres Nichterscheinens an.

Stattdessen sollen nun Kylie Minogue (54) und ihre Schwester Dannii sowie Take That kommen. Die Boyband-Mitglieder Gary Barlow (52), Mark Owen (51), Howard Donald (54) und sogar Jason Orange (52), der die Band 2014 verließ, gelten als felsenfeste Teilnehmer. Nur Robbie Williams (49) wird sich angeblich nicht anschließen.

Getty Images Elton John im Februar 2020 in Napier

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards

Getty Images Die Spice Girls bei einem Konzert im November 2007

