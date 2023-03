Emilia Clarke gealtert? Fans supporten die Schauspielerin!

Sie stehen ihr bei! Mit ihrer Rolle als Daenerys Targaryen in Game of Thrones hatte Emilia Clarke (36) ihren großen Durchbruch in der Schauspielwelt. Die Britin galt danach auch für viele Fans der Serie als absolutes Sexsymbol. Im wahren Leben scheint es der Filmstar eher ganz natürlich zu mögen. Zuletzt teilte sie ein niedliches Bild, auf dem sie in die Kamera strahlt. Manche Hater nahmen sich jedoch heraus, ihr Äußeres zu bewerten und fiese Dinge zu schreiben: Doch Emilias Supporter nahmen sie direkt in Schutz!

Unter einem Instagram-Bild, auf dem sich die Beauty mit wenig Make-up und einem breiten Grinsen präsentierte, hieß es von Kritikern, dass sie alt geworden sei: "Eine hohe Stirn. Sie sieht aus wie 50." Während Emilia nicht darauf einging, ließen es sich ihre treuen Fans nicht nehmen, dagegenzuhalten. "Sie ist bei Weitem die schönste Frau Hollywoods", oder "Sie ist ein Engel auf Erden", lauteten die unterstützenden Worte.

Vor allem Emilias Natürlichkeit wurde von einem User gelobt: "Ich bin so froh, dass du dein Alter nicht verleugnest und nicht so aussiehst wie jede andere Schauspielerin." Auch die Mutter der "Ein ganzes halbes Jahr"-Darstellerin scheint ihr stets nette Worte überbringen zu wollen. Sie schenkte ihrer Tochter eine Tasse mit der Aufschrift "Du machst das verdammt gut" – die Tasse ist ebenfalls auf dem besagten Selfie zu sehen.

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

