Feiert Leonardo DiCaprio etwa mit zwei Flirts gleichzeitig?

Kann Leonardo DiCaprio (48) sich etwa nicht entscheiden? Der Schauspieler gehört zu Hollywoods begehrtesten Junggesellen. Eine feste Partnerin scheint er nicht zu haben, aber dafür flirtet er wohl viel und regelmäßig. Seit Kurzem soll er das Model Rose Bertram (28) daten. Mit ihr wurde er bei einem gemeinsamen Dinner erwischt. Doch sie scheint nicht die Einzige zu sein: Leo wurde bei einer Partynacht mit Rose und der Moderatorin Maya Jama (28) gesichtet.

Fotografen entdeckten Leo und die beiden Mädels am Donnerstagabend während einer Partynacht in Paris. Laut Daily Mail soll das Trio wegen der Fashion Week in der französischen Hauptstadt gewesen sein. Die Fotos zeigen sie beim Besuch eines Restaurants und ihrem anschließenden Weg in einer Bar. Später ging es dann noch in einen Klub. Während der 48-Jährige bereits einen Flirt mit Rose gehabt haben soll, ist nicht klar, welche Beziehung er zu Maya hat. Mit 28 ist sie aber zumindest im gleichen Alter wie seine vorherigen Freundinnen.

Auch wenn nicht eindeutig ist, ob Leo eine Romanze mit Maya anstrebt – Single scheint sie zumindest zu sein. Im August 2022 hatte sie die Verlobung mit dem Basketballspieler Ben Simmons gelöst. Ein Insider hatte die Trennung gegenüber The Sun offenbart: "Es bricht beiden das Herz, vor allem weil sie sich so sehr füreinander eingesetzt haben."

Instagram / rose_bertram Rose Bertram, Oktober 2022

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Oscar-Verleihung 2016

Getty Images Maya Jama, Moderatorin 2022

