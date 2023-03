Kathas neue Liebe: Was hält ihr Ex Eric Sindermann davon?

Ob sich Eric Sindermann (34) für seine Ex-Freundin Katharina Hambuechen freut? Gemeinsam nahmen die beiden im vergangenen Jahr an dem Format Das Sommerhaus der Stars teil. Doch bereits während der Show kriselte es zwischen Eric und Katha, woraufhin sie sich trennten. Mittlerweile ist Katha wieder frisch verliebt: Erst vor wenigen Stunden machte sie ihre Liebe zu dem Podcast-Host Tobo offiziell. Doch was hält Eric von Kathas neuer Liebe? Das verriet er jetzt Promiflash!

Gegenüber Promiflash machte der Modedesigner deutlich, dass er sich für seine Ex und ihre neue Liebe freut: "Ich denke, dass die beiden sehr gut zusammenpassen. [....] Ich könnte mir also keinen besseren Nachfolger für meine Ex wünschen." Auch ist sich Eric sicher, dass sich die zwei Verliebten gut ergänzen. "Ich denke, die Beziehung kann lange halten und sie haben eine schöne Zukunft vor sich", freute sich Dr. Sindsen abschließend.

Zudem verriet der 34-Jährige, dass Tobo für ihn kein Unbekannter ist: "Ich kenne Tobo seit zwei Jahren sehr gut und halt sehr viel von ihm. Und das wird auch weiterhin so sein. Tobo ist ein sehr zuvorkommender, netter und gut erzogener, intelligenter Mann." Abschließend machte Eric im Promiflash-Interview deutlich, dass er den beiden nur das Beste wünscht: "Ich gönne den beiden ihr Liebesglück."

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Sommerhaus

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Dezember 2022

Instagram / tooobo Katharina Hambuechen und Tobo im März 2023

