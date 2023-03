Nach Brandunfall: Jay Leno scherzt über "brandneues Gesicht"

Jay Leno (72) kann schon darüber scherzen! Vor wenigen Monaten hatten besorgniserregende Nachrichten die Runde gemacht: Der Moderator war mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Diese hatte er sich bei einem Autobrand zugezogen. Sowohl der Körper als auch das Gesicht des Komikers waren daraufhin mit Narben gezeichnet. Die scheinen jedoch nun verschwunden zu sein. Jay macht Scherze über sein brandneues Gesicht!

In der "The Kelly Clarkson Show" spricht der Fernsehmoderator über seine Genesung nach dem Unfall. Er kann es scheinbar selbst nicht glauben, dass keinerlei Spuren mehr davon zu erkennen sind. "Das ist ein brandneues Gesicht", erklärt er. "Es ist unfassbar. Ich habe an meinem Auto gearbeitet, habe Benzin in mein Gesicht bekommen und es fing Feuer", erinnert sich der 72-Jährige. Auch Gastgeberin Kelly Clarkson (40) zeigt sich verblüfft darüber, dass keine Anzeichen davon mehr in seinem Gesicht zu entdecken sind. "Man glaubt, dass es einen Reißverschluss oder so gibt, aber es ist tatsächlich wie ein brandneues Gesicht", scherzt Jay.

So leichtherzig dachte er jedoch nicht immer darüber. Im Interview mit People berichtete Jay zuvor von seinen Gedanken während des Vorfalls. "Ich bin kein panischer Typ, aber ich wusste, wenn ich einatme, kann ich mir die Lunge verbrennen", erzählte der TV-Star. Er habe Glück gehabt, dass sein Kumpel ihn nach nur wenigen Sekunden unter dem Auto hervorgezogen hatte. "Noch länger und ich hätte meine Augen verlieren können", betonte der Komiker.

Getty Images Jay Leno, Moderator

Getty Images Jay Leno im März 2020

Getty Images Jay Leno, Komiker

