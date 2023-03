Nach Liebes-Aus mit Alex: Yasmin Vogt flirtet mit TikToker

Ist Yasmin Vogt (24) etwa wieder vergeben? In der beliebten Datingshow Bachelor in Paradise suchte die Blondine die große Liebe. Mit dem Realitystar Alexander Golz (26) fand sie diese augenscheinlich auch. Doch kurz nach der Ausstrahlung behauptete das Ex-Bachelor-Girl Franzi Temme (28), etwas mit dem Hottie gehabt zu haben. Kurz darauf gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben der Beauty – bis jetzt: Im Netz feuert Yasmin die Gerüchteküche ordentlich an!

Auf TikTok posteten die 24-Jährige und der Content Creator Garry Secret einige Videos, die auf eine neue Beziehung schließen lassen könnten: Während die beiden in einigen Clips heftig miteinander flirten, bezeichnet Garry die TV-Bekanntheit in einem Video sogar als seinen "Safeplace". Auch die Fans scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass Yasmin und Garry ein Paar sind: "Echt schönes Traumpaar, ihr seid so süß", "Was ein süßes Paar" oder "Ihr beide seid so süß zusammen", kommentierten einige User unter den Clips.

Es ist wirklich Liebe oder nur Promo? Wie auf dem Instagram-Account des 18-Jährigen zu entdecken ist, arbeiten die vermeintlichen Turteltauben zusammen an einem Projekt: Gemeinsam mit Musiker Giuseppe Riggio veröffentlicht Garry demnächst einen Song – Yasmin spielt dabei die Hauptrolle in dem Musikvideo. Auch auf TikTok sind Clips zu finden, in denen die beiden zu dem Track singen.

TikTok /garrysecret Yasmin Vogt und der TikToker Garry Secret

