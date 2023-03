Nach Liebespleiten: Kim Kardashian wieder bereit fürs Dating

Kim Kardashian (42) ist bereit, wieder in die Zukunft zu blicken! Die The Kardashians-Bekanntheit musste in ihrem Liebesleben schon einige Pleiten verkraften. Einige Monate nach der Scheidung von ihrem Ex Kanye West (45) fing sie an, Pete Davidson (29) zu daten. Doch auch das ging vergangenen Sommer in die Brüche. Nach etwas Verschnaufzeit ist Kim jetzt aber wieder bereit zu daten!

"Kim hat sich nicht mit anderen getroffen, ist aber wieder bereit", gibt ein Insider gegenüber People zu. Nach der Trennung von Pete hat sie sich einige Zeit für sich genommen, doch nun fühle sich die Unternehmerin wieder so weit! "Sie würde gerne jemanden daten, der nicht in Hollywood berühmt ist. Sie denkt, jemand aus der Finanzbranche wäre perfekt", führt die Quelle weiter aus und betont, dass Kim gern ihr Glück teilen würde.

Im August letzten Jahres scheiterte Kims Beziehung zu dem Comedian. Ein anderer Insider erklärte gegenüber dem Blatt, dass es vor allem aus zeitlichen Gründen nicht geklappt hatte: "Ein Grund für ihre Trennung waren ihre vollen Terminkalender, sie sind beide ständig auf Reisen und das war schwierig."

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian an Weihnachten 2022

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im Juni 2022

