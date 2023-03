Nach schwerer Zeit: Aleks Petrovic geht auf Pilgerreise

Aleksandar Petrovic (32) will einen neuen Weg einschlagen. Hinter dem Reality-TV-Star liegen turbulente Zeiten. Vor einigen Monaten nahm er mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (31) bei Temptation Island V.I.P. teil. Dort lernte er jedoch Vanessa Nwattu kennen und verliebte sich in sie, weshalb es einen Shitstorm für ihn gab. Jetzt will sich Aleks auf einem besonderen Solo-Trip davon erholen.

"Ich werde in den nächsten sieben Tagen in Palästina und Israel sein und eine Pilgertour machen", kündigt der Influencer in seiner Instagram-Story an. Dadurch will Aleks sich nun erden: "Die letzten Monate waren mit Abstand die schwerste Zeit meines Lebens. Mein Ziel ist es hier eine unglaublich schöne, tiefgründige, religiöse und spirituelle Erfahrung zu machen. Ich möchte mich etwas erden und Demut zeigen."

Erste Einblicke aus seiner Pilgerreise teilt der Muskelmann auch schon bereits im Netz – wie etwa der Businessclass-Flug dorthin oder eine Bootstour auf dem See Genezareth. Dafür hagelt es jedoch direkt wieder Kritik: "Ja und zum Erden in Israel fliege ich nach Israel erst mal Businessclass", echauffiert sich etwa die YouTuberin Yvonne Mouhlen.

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, 2022 in Serbien

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de