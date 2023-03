Neu-Mama Charlotte Crosby schwärmt von Geburt ihrer Tochter

Charlotte Crosby (32) erinnert sich zurück. Die Geordie Shore-Darstellerin und ihr Partner Jake Ankers hatten im vergangenen Oktober allen Grund zur Freude: Ihre Tochter Alba hat gesund und munter das Licht der Welt erblickt. Seitdem genießt die Britin ihr Mama-Dasein in vollen Zügen und zeigte sich jetzt total emotional: Charlotte postete einige Aufnahmen von dem Tag, an dem sich alles für sie verändert hat – der Geburt ihres kleinen Mädchens.

Auf Instagram veröffentlichte der Realitystar Bilder aus dem Krankenhaus. So sieht man beispielsweise ihr Baby direkt nach der Entbindung. Andere Fotos zeigen sie und ihren Partner wiederum mit dem medizinischen Team, das sie während der Schwangerschaft begleitet hatte. Auch ein niedliches Kuss-Foto von ihr und Jake im Krankenhausbett hat sich in die Bilderreihe geschlichen. "Der Tag, an dem wir unsere Alba Jeanies kennengelernt haben, wird der schönste Tag in meinem ganzen Leben bleiben!", erinnerte sich die Beauty zurück und merkte an: "Was für ein Gefühl! Was für ein Erlebnis! Ich würde diese ganze Geburtserfahrung jeden einzelnen Tag wieder und wieder und wieder machen!"

Da Charlotte vor ihrem Familienglück eine Eileiterschwangerschaft durchlebt hatte, habe sie daran gezweifelt, jemals eine eigene Familie zu haben. "Es war eine schreckliche Zeit, und ich dachte wirklich, ich würde nie Kinder bekommen können", hatte sie in der BBC-Realityshow "Charlotte in Sunderland" ihre Sorgen geteilt.

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby im Oktober 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosbys Tochter Alba

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba

