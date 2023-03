Noah Cyrus im Kapuzen-Minikleid auf der Paris Fashion Week!

Sie zieht alle Blicke auf sich! Noah Cyrus (23) ist die jüngere Schwester von Popstar Miley Cyrus (30). Seit einigen Jahren macht sich die Tochter von Billy Ray Cyrus (61) aber mit ihrer eigenen Musik einen Namen im Show-Business. Auch mit ihren gewagten Outfits sorgt die Sängerin regelmäßig für Aufsehen. Auf der Fashion Week in Paris lieferte Noah in Sachen Mode ab: Am Donnerstag in einem Minikleid mit Kapuze!

Die 23-Jährige war zu Gast bei der Off-White Fashion-Show in Paris. Für diesen Anlass schmiss sich die "July"-Interpretin in Schale: In einem schwarz-weiß-geblümten Minikleid mit Kapuze posierte Noah vor den Paparazzi. Ihre Beine setzte sie in kniehohen Lederstiefeln in Szene. Das besondere Make-up der Musikerin rundete den gesamten Style ab: Ihr Gesicht war bis auf die Wangen sehr blass geschminkt, sogar ihre Augenbrauen hell gefärbt – einzig um die Augen trug sie rote Farbe.

Erst vor ein paar Tagen auf einem anderen Event der Fashion Week hatte sich der Promi-Spross in einem ähnlichen Style präsentiert. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trug die Songwriterin ein schwarzes Kleid mit extrem tiefem Ausschnitt. Dieser war so großzügig, dass eigentlich Noahs Nippel zu sehen wären. Doch die hatte die Künstlerin geschickt mit einer riesigen Stoff-Kette verdeckt.

Anzeige

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus auf der Paris Fashion Week im März 2023

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus im Dezember 2020

Anzeige

ActionPress Noah Cyrus im Januar 2023

Anzeige

Wie gefällt euch Noahs Look? Total gut! Ist nicht mein Fall... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de