Auf der Paris Fashion Week: Nippelalarm bei Noah Cyrus!

Sie lässt tief blicken. Noah Cyrus (23) feiert mit ihrer Musik große Erfolge und tritt somit in die Fußstapfen ihrer großen Schwester Miley Cyrus (30). Bei ihren Konzerten, aber auch privat hält sie sich mit ihren Outfits gerne mal bedeckt. Doch auch vor knappen Looks scheut sie sich nicht. Als sie die Paris Fashion Week besuchte, setzte sie allerdings noch mal einen drauf: Noah zeigte sich in einem sehr gewagten Kleid, das alle Blicke auf sich zog.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt die Sängerin ein schwarzes Kleid mit extrem tiefem Ausschnitt. Dieser war so großzügig, dass eigentlich Noahs Nippel zu sehen wären. Doch die verdeckt die Musikerin geschickt mit einer riesigen Stoff-Kette, die teilweise mit Pailletten besetzt ist. Abgerundet hat die 23-Jährige das gewagte Outfit mit einer schwarzen transparenten Strumpfhose und schwarzen Pumps. Am Tag vorher hatte sie für Alexandre Vauthier in einem eleganten Kleid auf der Fashion Week posiert.

In den vergangenen Jahren lief es für die "July"-Interpretin nicht immer rund. Noah hatte mit einer Drogensucht zu kämpfen, über die sie im vergangenen Jahr offen sprach. Doch ihr Vater Billy Ray Cyrus (61) stand ihr während dieser Zeit wohl immer zur Seite.

Getty Images Noah Cyrus im März 2020

MEGA Noah Cyrus im Juni 2022

Instagram / noahcyrus Sängerin Noah Cyrus

