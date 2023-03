Omas Schlüppi? Cathy Hummels steht auf bequeme Unterwäsche!

Bei Cathy Hummels (35) muss es gemütlich sein! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin teilt nicht nur Einblicke in ihren Alltag, sondern gerne auch mal heiße Fotos in knappen Outfits – erst vor Kurzem posierte die Influencerin ohne BH und nur in Schlüppi und Cardigan gekleidet. Ihre Unterhose bekam allerdings vereinzelt Kritik ab, weil sie einigen Fans wohl nicht sexy genug war. Darauf reagierte Cathy nun mit einem frechen und schlagfertigen Konter!

Auf Instagram teilte die Blondine eine Fotostrecke, auf der sie in einem gemütlichen schwarzen Unterwäsche-Set posiert. "Was musste ich da lesen? Liebestöter, Omas Schlüppi... Oh yes! Danke Omi #secondhand und Hauptsache bequem", scherzte die 35-Jährige und legte noch mal nach: "Wollt ihr noch mehr aus Omas Schatzkiste sehen?"

Cathys Follower fanden die Reaktion ziemlich lässig und äußerten ihren Zuspruch in der Kommentarspalte. "Coole Reaktion", "Nichts gegen Oma-Schlüpper, okay?" oder "Eine schöne Frau kann alles tragen", schrieben die Fans unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de