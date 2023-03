Selena Gomez geht mit ihrer kleinen Schwester auf Fischfang

Selena Gomez (30) kehrt zurück zu ihren Wurzeln! Die US-amerikanische Popsängerin ist im Bundesstaat Texas geboren. Dort wuchs die Schauspielerin bis zu ihrem 13. Lebensjahr in bescheidenen Verhältnissen auf. Heute ist sie ein Megastar und jettet zwischen verschiedenen Städten umher. Diese Woche verschlug es die Beauty zurück in ihre alte Heimat: Selena war auf einem Fischerausflug mit ihrer kleinen Schwester und ihrem Großvater!

"Texas-Mädchen im Herzen, Cali-Mädchen für den Spaß und New-York-Mädchen fürs Echte. Dankbar und gesegnet!", schrieb die 30-Jährige unter mehrere Schnappschüsse, die sie zusammen mit Gracie und ihrem Großvater auf einem Boot zeigen, auf Instagram. Selena scheint auf den Bildern nicht zimperlich: In einem gemütlichen Zweiteiler präsentiert sie stolz den Tagesfang – einen großen Fisch. Ihre 9-jährige Halbschwester macht einen fröhlichen Eindruck und umarmt ihre große Schwester herzlich.

Zurzeit soll sich Selena anlässlich des Drehs von "Only Murders in the Building" wieder in New York befinden. Für ihre Rolle als Mabel Mora wurde sie bereits für mehrere wichtige Preise nominiert. Vor wenigen Tagen hatten Paparazzi die Schauspielerin auf ihrem Weg zum Set erwischt, als sie für Selfies mit Fans posierte. Die Fotos zeigen die 30-Jährige in einem rosa Wintermantel, den sie über einem roten Samtkleid mit ihrer Hand zusammenhält. Schwarze Schuhe, flauschige Socken und ein fröhliches Lachen vervollständigen den Look.

Instagram / selenagomez Gracie Teefey, David Cornett und Selena Gomez beim Fischen im März 2023

Instagram / selenagomez David Cornett und Gracie Teefey im März 2023

Roka / BACKGRID Selena Gomez, New York 2023

