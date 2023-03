Trotz Hailey-Kylie-Drama: Selena Gomez strahlt für ihre Fans

Selena Gomez (30) lässt sich von Streitereien im Netz nicht runterziehen! Fans wollen in Kylie Jenners (25) Social Media-Postings einen Diss gegen die Schauspielerin erkannt haben. Die Make-Up-Mogulin stellte klar, dass das weit hergeholt sei. Doch damit nicht genug: Die "Kill Em with Kindness"-Interpretin nahm auch noch Kollegin Taylor Swift (33) wegen eines alten Videos von Hailey Bieber (26) in Schutz. Das Netz ist wohl auf Selenas Seite, denn seither hat sie Kylie als Frau mit den meisten Followern abgelöst. Nun präsentiert sie sich strahlend ihren Fans!

Anlässlich des Drehs von "Only Murders in the Building" ist Selena in New York. Für ihre Rolle als Mabel Mora wurde sie bereits für mehrere wichtige Preise nominiert. Gestern erwischten Paparazzi die Schauspielerin auf ihrem Weg zum Set, als sie für Selfies mit Fans posierte. Die Fotos zeigen die 30-Jährige in einem rosa Wintermantel, den sie über einem roten Samtkleid mit ihrer Hand zusammenhält. Schwarze Schuhe, flauschige Socken und ein fröhliches Lachen vervollständigen den Look.

Die Sängerin lässt sich von dem Internet-Drama wohl nicht beirren. Sie nahm sich schon öfter eine Auszeit von den sozialen Medien, um besser mit dem Rampenlicht klarzukommen. Dennoch will sie ihre Fans nicht lange im Stich lassen: "Ich bin 30, ich bin zu alt für so etwas. Aber ich liebe euch so sehr, und ich werde euch eher früher als später wiedersehen", stellte Selena bei ihrem letzten Rückzug klar.

