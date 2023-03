So gestand Ashton Kutcher seiner Frau Mila Kunis die Liebe

Ashton Kutcher (45) erinnert sich noch genau an die Anfänge seiner Beziehung! Seit über zehn Jahren geht der Schauspieler gemeinsam mit Mila Kunis (39) durchs Leben. Der "The Butterfly Effect"-Darsteller gab in der "The Kelly Clarkson Show" preis, dass bei seiner ersten Liebesbekundung Alkohol im Spiel gewesen sei. "Mila sagte, ich soll ihr das Gleiche nochmals am nächsten Morgen sagen. Dann weckte ich sie und sagte aber stattdessen: 'Hey, ich liebe dich'", plauderte Ashton aus. Alle Infos zu Ashtons ungewöhnlichem Liebesgeständnis findet ihr im Promiflash-Video!

