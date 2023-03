So hat Ex-DSDS-Kandidat Marvin seine Freundin kennengelernt!

Marvin Ventura plaudert Details über seine neue Beziehung aus! Der ehemalige DSDS-Kandidat ist wieder vergeben – das enthüllte der Ex von Katharina Eisenblut (28) vor ein paar Tagen. Wer die Glückliche ist, verriet er bisher nicht: Seine Freundin zieht es vor, zunächst nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Auch sonst waren bisher kaum Details bekannt. Doch im Promiflash-Interview lässt Marvin sich jetzt ihre Kennenlerngeschichte und mehr entlocken!

"Wir haben uns ganz klassisch, wie es in der heutigen Zeit normal ist, über Instagram kennengelernt", schildert der Sänger lachend. "Wir haben uns dann auf einen Kaffee beim Spazieren an der Saar getroffen und es hat einfach gepasst." Und was macht Marvins Freundin so besonders? Was schätzt er am meisten an ihr? "Sie ist immer für mich da, egal was ist, und unterstützt mich in allen Lebenslagen. Sie baut mich auf, wenn es mir schlecht geht und gibt mir Kraft für jede Situation", offenbart er. "Außerdem nimmt sie mich so, wie ich bin und akzeptiert meine Fehler."

Marvin kommt im Promiflash-Interview gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Wir können viel zusammen lachen und haben denselben Humor. Wenn wir morgens aufstehen, machen wir oft den Song von Bob Seger 'Night Moves' an und tanzen durch die Küche. Ich habe mit ihr also auch meine beste Freundin gefunden." Abschließend enthüllt der Musiker sogar ihren ersten Meilenstein: "Wir sind mittlerweile sogar schon zusammengezogen."

Instagram / marvin.ventura.offiziell Marvin Ventura, Sänger

Instagram / marvin.ventura.offiziell Marvin Ventura, Sänger

TVNOW / Stefan Gregorowius Marvin Ventura, DSDS-Kandidat 2021



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de