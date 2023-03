Dieses Talent teilt Herzogin Kate mit Töchterchen Charlotte!

Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) sind auf sportlicher Mission! Die Herzogin und ihr Ehemann absolvieren im Jahr zahlreiche Auftritte in der Öffentlichkeit. Am Dienstag war das Paar in die Stadt Aberavon in Wales gereist. Die Royals besuchten dort unter anderem die Sportstunde einer Grundschulklasse. Dabei verriet Kate den kleinen Turnern von einem Talent, das sie mit ihrer Tochter Charlotte (7) gemeinsam hat!

Wie Hello! berichtet, waren die Eheleute zu Gast im örtlichen Freizeit- und Fitnesscenter. Auf die Frage der dreifachen Mutter hin, ob die Kinder einen Spagat können, bekamen die 41-Jährige und ihr Ehemann prompt eine Demonstration von einer Schülerin. "Mein kleines Mädchen macht das auch gerne", verriet Kate und fügte hinzu: "Als ich klein war, konnte ich das auch, aber jetzt müsste ich wieder ein bisschen üben."

Vor wenigen Wochen hatten die Eltern von George (9), Charlotte und Louis (4) auf dem roten Teppich der diesjährigen BAFTAs bezaubert. Dabei ließen sie sich auch nichts über ihr Zerwürfnis mit Prinz Harry (38) anmerken, der in den letzten Monaten mächtig für Furore gesorgt hatte. Stattdessen strahlten William und Kate all ihre Sorgen weg. Während der Thronfolger in einem klassischen schwarzen Anzug glänzte, war seine Frau mit ihrem weißen Kleid ein richtiger Hingucker.

Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der BAFTA-Verleihung im Februar 2023

