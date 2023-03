Etwa wieder Joko? Er moderiert "Wer stiehlt mir die Show?"

Konnte jemand Joko Winterscheidt (44) ablösen? Aktuell flimmert die bereits fünfte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? über die Bildschirme. Zum Staffel-Auftakt schaffte es gleich mal jemand Joko die Show zu stehlen – Wildcard-Siegerin Helena moderierte somit die zweite Folge. Doch der Talkshowmaster konnte seine Sendung am vergangenen Sonntag wieder zurückgewinnen. Am heutigen Abend kämpften Jasna Fritzi Bauer (34), Sido (42), Bill Kaulitz (33) und Svenrik, der die Wildcard ergatterte, um den Posten. Waren sie erfolgreich?

In der dritten Episode lieferten sich Jasna, Sido, Bill und Svenrik von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Als Erste musste die Schauspielerin das Handtuch werfen. Im Stechen mit Tom Kaulitz (33)' Bruder flog dann Sido raus. Somit hieß es: Bill oder Svenrik. Dieses Duell konnte letztlich der Wildcard-Gewinner für sich entscheiden – somit steht bereits zum zweiten Mal in der aktuellen Staffel ein Nicht-Prominenter gegen Joko im Finale. Doch schlug er den 44-Jährigen denn auch? Tatsächlich! Svenrik gewinnt am Ende ganz knapp gegen Joko!

"Herzlichen Glückwunsch", erklärte Joko am Ende ein wenig enttäuscht – er freute sich aber auch für seinen Mitstreiter. Auch auf Twitter freuten sich die Zuschauer über Svenriks Gewinn. "Niemand war überraschter über seinen Sieg als Svenrik. Aber hat er gut gemacht, freu mich auf seine Show", schrieb beispielsweise ein User.

ProSieben / Weiya Yeung Jasna Fritzi Bauer und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / Weiya Yeung Bill Kaulitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / Weiya Yeung Sido und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

