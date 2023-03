Familienausflug: Kelly Rowland posiert mit Sohn und Mann Tim

Kelly Rowland (42) hat tatkräftige Unterstützung! Die Sängerin ist schon seit knapp einem Jahrzehnt mit ihrem Ehemann Tim Weatherspoon verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder: Sohn Titan, der schon acht Jahre alt ist, und Söhnchen Noah, der erst im Januar seinen zweiten Geburtstag feierte. Nun nahm die Destiny's Child-Bekanntheit zwei Familienmitglieder mit: Kelly posierte auf dem roten Teppich mit ihrem Mann und Sohn Titan!

Am Samstagabend wurden in Los Angeles die Nickelodeon Kids' Choice Awards vergeben. Zu diesem Anlass erschien auch Kelly – und hatte süße Begleitung: Gemeinsam mit Tim und Titan strahlte sie auf dem Red Carpet! Während die 42-Jährige ein farbenfrohes Outfit bestehend aus einer weitgeschnittenen Jeans, einem orangefarbenen Lederblazer und einem weißen Bralette wählte, waren ihr Mann und ihr Sohn mit schwarzen Looks eher klassisch unterwegs.

Im Januar gewährte Kelly ihren Fans niedliche Einblicke: Zum Geburtstag ihres Partners teilte sie eine Bilderreihe der Familie. Darunter waren auch süße Schnappschüsse des kleinen Noahs, der von seinem Papa gehalten wurde oder Kuscheleinheiten von seinem Bruder bekommt.

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland mit ihrer Familie

Getty Images Kelly Rowland auf den Nickelodeon Kids' Choice Awards

Instagram / kellyrowland Kelly Rowlands Mann Tim und ihre gemeinsamen Söhne

