Scherz? Ryan Reynolds über den Namen seiner vierten Tochter

Ryan Reynolds (46) ist zu Scherzen aufgelegt. Der Deadpool-Star und seine Frau Blake Lively (35) sind stolze Eltern. Zusammen haben die Eheleute die Töchter James, Inez und Betty. Vor wenigen Wochen soll ihr viertes Töchterchen das Licht der Welt erblickt haben – offiziell bestätigt wurde das aber noch nicht. Nun deutete Ryan die Geburt von Baby Nummer vier aber an. Auch zum Namen der Kleinen äußerte er sich – und erlaubte sich wohl einen kleinen Scherz!

Am Samstag war der Hollywoodstar zu der Veranstaltung Just For Laughs London eingeladen – und war ein wenig in Plauderlaune. Dabei bestätigte Ryan die Geburt seiner vierten Tochter zumindest indirekt und verriet auch etwas über ihren Namen – oder besser gesagt scherzte. "Wir haben unsere Tochter eigentlich Kokain-Bär genannt", witzelte der 46-Jährige. Weiteres ließ er sich aber nicht entlocken – erste Details und auch der Baby-Name sind also weiterhin ein Geheimnis.

Bereits vor einigen Tagen wurde Ryan nach seinem vierten Töchterchen gefragt. Doch auch da hatte sich der "Red Notice"-Darsteller bedeckt gehalten. "Ich verrate nichts. Das ist keine Geburtsverkündung", stellte er klar.

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Mai 2014

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds im April 2019

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de