Nach Grammy-Ausraster: Chris Brown entschuldigt sich im Netz

Chris Brown (33) gesteht sich seinen Fehler ein. Mit gerade einmal 16 Jahren erlangte der R&B-Sänger mit seiner Single "Run It!" internationalen Erfolg. Von da an folgte zahlreiche Hits, mit denen er jede Menge Preise abräumte. Für sein aktuelles Album "Breezy" hatte sich der Musiker erneut eine Auszeichnung erhofft, allerdings ging er bei den diesjährigen Grammy Awards leer aus: Robert Glasper räumte den Preis für das beste R&B-Album ab. Darüber regte sich Chris nach der Verleihung auf – nun ruderte er jedoch wieder zurück und entschuldigte sich bei Robert.

Nach der Grammy-Verleihung ließ sich der Sänger in seiner Instagram-Story über den Ausgang des Abends auf: "Du und ich sollten niemals in der gleichen Kategorie sein... zwei völlig unterschiedliche Vibes und Genres", hatte sich der "Under The Influence"-Interpret aufgeregt. Nur wenige Stunden später erkannte er allerdings, dass das Problem nicht Robert sei, sondern die Organisation, die hinter dieser Entscheidung steht. "Herzlichen Glückwunsch mein Bruder... Ich möchte mich entschuldigen, wenn du dich über meine Reaktion bei den Grammys geärgert hast", schrieb der Sänger dem Pianisten in einer Nachricht, die er auch in seiner Story teilte.

Bei der Verleihung der American Music Awards hatte Chris auch schon für Aufsehen gesorgt: Er erschien aus unklaren Gründen nicht zu der Veranstaltung, weshalb Kelly Rowland seinen Preis in der Kategorie "Beliebtester männlicher R&B-Künstler" entgegengenommen hatte. Das Publikum hatte den Musiker bei der Verkündung allerdings ausgebuht.

Getty Images Chris Brown, R&B-Sänger

Getty Images Robert Glasper bei den Grammy-Awards 2023

Getty Images Chris Brown im Oktober 2019

