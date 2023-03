Das ist Hailey Biebers Geheimnis für eine makellose Haut!

Hailey Bieber (26) ist eine totale Stilikone! Das Model stand bereits für viele verschiedene Labels vor der Kamera und lief über Laufstege auf der ganzen Welt. Sogar eine eigene Kosmetiklinie brachte die Beauty bereits heraus. Doch was ist eigentlich Haileys Schönheitsgeheimnis? Sie schwört auf einen ganz simplen Schritt in ihrer Abendroutine: Die Gesichtsreinigung vor dem Schlafengehen! "Ich habe buchstäblich noch nie mit Make-up geschlafen, weil ich das für die Kardinalsünde halte", verrät die 26-Jährige im "The Run-Through with Vogue"-Podcast.

