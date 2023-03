"Prominent getrennt"-Tränen: Marc-Robin leidet an Trennung

Das verfolgt Marc-Robin offenbar immer noch. Bei Prominent getrennt traf der Realitystar auf seine Ex-Freundin Michelle Kmy. Die Beziehung der beiden war zerbrochen, nachdem er sich bei Temptation Island einen Seitensprung erlaubt hatte. Bei ihrem ersten Vieraugengespräch hin der Show brach er dann gegenüber Michelle in Tränen aus. Seinen Ausrutscher scheint er immer noch zu bereuen. Marc-Robin erklärt Promiflash, wie sehr er unter der Trennung leidet.

Dass Marc-Robin bei "Prominent getrennt" die Fassung verlor, als er und Michelle über ihre Trennung sprachen, scheint für ihn einen bestimmten Grund zu haben. "Wenn ein Mensch so einen großen Platz in deinem Herzen hat und das dann so ein Ende wie bei uns nimmt, dann tut das einfach unendlich weh", erklärt er Promiflash seinen Gefühlsausbruch. Es sei aber nicht das erste Mal, dass seine Emotionen hochgekocht sind. Das sei bereits nach "Temptation Island" passiert. "Das ist ein Thema, das wird mir bis an mein Lebensende wehtun, da bin ich mir sicher", meint Marc-Robin ehrlich.

Die Auseinandersetzung mit Michelle ist aber nicht die einzige Herausforderung, mit der Marc-Robin sich bei "Prominent getrennt" auseinandersetzen muss. In der Villa ist auch seine ehemalige Flamme Mrs.Marlisa zusammen mit ihrem Ex – und das begeisterte ihn so gar nicht: "Ich habe nur keine Lust auf Marlisa, weil sie immer für unnötiges Drama sorgt."

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Collage: Marc-Robin und Michelle Kmy bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

