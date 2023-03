So feierte Justin Bieber dieses Jahr seinen Geburtstag!

Justin Bieber (29) ließ sich feiern! Vor ein paar Tagen hatte ihm seine Frau Hailey Bieber (26) bereits mit niedlichen Schnappschüssen im Netz gratuliert. Am Wochenende feierte der kanadische Popstar eine große Geburtstagsparty. Unter den Gästen waren einige bekannte Gesichter zu erkennen und der Musiker ließ sich seinen großen Auftritt nicht nehmen: Justin setzte sich auf der Bühne hinters Schlagzeug!

Auf seinem Instagram-Account postete der 29-Jährige gleich mehrere Bilderreihen von seiner großen Sause. Vor einer Kulisse aus unzähligen bunten Luftballons posierte das Geburtstagskind mit Stars wie Billie Eilish (21), The Kid Laroi (19) oder Jaden Smith (24). Es scheint außerdem, als hätte Justin auf einer mit Pilzen und einem Regenbogen dekorierten Bühne einen privaten Auftritt für seine Gäste hingelegt – sowohl am Mikrofon als auch am Schlagzeug! Hailey war ebenfalls anwesend, auch wenn sie nur auf wenigen Fotos zu sehen ist. Dennoch hagelte es unter diesen eine Menge negativer Kommentare. "Kein Ring an den Händen", schrieb ein User, während ein anderer kommentierte: "Selenaaaa". Ein Dritter meinte: "Du siehst unglücklich mit Hailey aus".

Seit einigen Wochen beherrscht die Schlagzeile um eine mögliche Fehde zwischen Justins Ex-Freundin Selena Gomez (30) und seiner Frau die Medien. Die Fans hatten sich auch schon unter Haileys Geburtstagsgruß an ihren Mann klar positioniert: "Ist ihm bewusst, dass er seinen Stalker geheiratet hat?", fragt ein Fan auf Instagram. Andere glauben sogar, die Ehe sei von ihrer Familie arrangiert worden, denn sie finden, dass Justin nicht glücklich oder sogar gezwungen aussieht.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2023

Rory Kramer Billie Eilish und Justin Bieber auf seiner Geburtstagsparty im März 2023

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im September 2011

