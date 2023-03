"The Voice Kids": Das bekommen die Zuschauer nicht zu sehen!

The Voice Kids-Geheimnisse ausgeplaudert! Die Sendung ist eine bekannte Musik-Castingshow, in der junge Talente zwischen sieben und 15 Jahren die Juroren mit ihrem Gesang überzeugen müssen. Der erfolgreiche Popsänger und Songwriter Álvaro Soler (32) ist Teil dieser Jury und hilft den Stimmenwundern mit seinen Ratschlägen. Während die spannende Castingshow von vielen Zuschauern über den Fernseher verfolgt wird, gibt es auch Momente, die sie nicht mitbekommen: Im Promiflash-Interview berichtet Álvaro nun, was im TV nicht zu sehen ist!

"Manchmal ist mal bei den Aufnahmen etwas kaputt und dann bekommen wir kleine Obstteller und etwas zu trinken", erzählt Álvaro Soler offen. Doch nicht nur das. Er berichtet außerdem: "In den Pausen reden wir auch mit dem Publikum." So rufe er den Zuschauern beispielsweise zu, dass sie für die jungen Talente alles geben sollen. Wieso er das tut, beantwortet er auch: "Damit die Talente einfach ein gutes Gefühl bekommen und sich geliebt fühlen." Das liegt vor allem daran, dass die Kids häufig sehr aufgeregt seien.

Was die Zuschauer ebenso nicht zu sehen bekommen: Die Coaches der Castingshow verstehen sich auch privat gut! Das bestätigte Álvaro, als er im Interview ausplauderte, dass die Juroren auch außerhalb der Show Zeit miteinander verbringen. Die Stimmung unter ihnen sei somit sehr entspannt.

Anzeige

SAT.1/Claudius Pflug Die "The Voice Kids" 2022

Anzeige

ActionPress Álvaro Soler, Sänger

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

Anzeige

Warst du schon einmal bei einer "The Voice Kids"-Liveshow? Ja! Nein, noch nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de