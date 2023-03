"Bin nervös": Coupleontour-Nessi fährt ohne Ina mit Baby weg

Nessi von Coupleontour steht eine aufregende Woche bevor. Das vergangene Jahr war für die Influencerin und ihre Frau Ina voller Höhen und Tiefen: Nur wenige Tage vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter erlitt die Blondine einen schweren Schlaganfall. An ihrem Genesungsprozess lässt sie die Fans seitdem regelmäßig teilhaben. Auch die dunkelhaarige Beauty gewährt immer wieder Einblicke in ihren Alltag: Jetzt verriet Nessi, dass sie mit ihrer Tochter alleine einen Kurztrip unternimmt.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 26-Jährige bei ihrer Community zu Wort und begann von ihrem Tag zu berichten. Dabei verriet Nessi dann auch, dass sie schon mit dem Kofferpacken angefangen habe. "Ich werde ja mit Livi ein paar Tage in eine andere Stadt fahren – also diese Woche jetzt. Ich bin da ein bisschen aufgeregt und auch nervös vor", berichtete die TikTokerin offen. Zum einen habe sie Angst, etwas zu vergessen und zum anderen sei Reisen mit Baby allgemein sehr nervenaufreibend.

Auf die Unterstützung ihrer Frau muss Nessi während der Reise zudem verzichten. "Ich wäre da auch voll gern zusammen hingefahren, aber das Problem ist einfach, das geht versicherungstechnisch nicht", berichtete sie. Sollte Ina während des Familientrips etwas passieren, könnte sie nicht in das Krankenhaus gebracht werden, wo sie aktuell behandelt wird. "Deshalb werde ich das mit Liv allein machen", versicherte Nessi abschließend.

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit Baby am 26. November 2022

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im November 2020

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

