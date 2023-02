Wegen Schicksalsschlag: Coupleontour will noch mal heiraten

Nessi und Ina von Coupleontour wollen ihre Liebe noch mal bestärken. 2021 heirateten die TikTokerinnen in einer großen Zeremonie vor zahlreichen Freunden, sowohl standesamtlich als auch in einer freien Trauung. Die Geburt ihrer Tochter Olivia Rose sollte ihr Glück dann perfekt machen, doch Ina erlitt einen schweren Schlaganfall. Seitdem kämpft sie sich ins Leben zurück. Wenn das überstanden ist, wollen Ina und Nessi ihr Ehegelübde erneuern!

"Das Ding ist, dass Ina einfach letztes Jahr im Juni fast gestorben wäre. Und dass jetzt irgendwie ein zweites Leben für uns beide beginnt", erklärte Nessi auf Instagram. Sie habe zwar schon immer davon geträumt, das Jawort zu erneuern – jetzt sei der Umstand aber ein ganz anderer: "Wenn wir das geschafft haben, möchte ich einfach voll gerne noch mal Ja sagen", berichtete die Influencerin über den Schicksalsschlag. Genauere Pläne für die Trauung gibt es aber noch nicht: "Wir [wollen] das auf jeden Fall noch mal erneuern… Aber nur klein, vielleicht auch nur zu dritt mit Liv."

Mit Inas Gesundheit geht es in den letzten Wochen bergauf, sie macht große Fortschritte. Zuletzt teilte Nessi ein Video, in dem Ina mit ihrem Gehstock durch den Flur läuft – doch diesen dann plötzlich stehen lässt und den ersten Schritt ganz ohne Hilfe wagt. Bald will sie das Krankenhaus auch verlassen und mit ihrer Ehefrau und der kleinen Tochter in ihr erstes gemeinsames Haus ziehen.

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour am Valentinstag 2023

Instagram / nessiontourx Coupleontour, Webstars

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

