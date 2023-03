Gelöscht: Das Foto von Harry Styles sollten Fans nicht sehen

Dieses Foto wollte Harry Styles (29) wohl nicht mit der Öffentlichkeit teilen! Der Sänger ist nicht nur mit seiner Musik total erfolgreich, sondern unterhält seine Fans auch im Netz – ihm folgen satte 48,3 Millionen Menschen auf Instagram! Den Startschuss seiner Karriere hatte einst die Teilnahme bei X Factor und die darauffolgende Zeit mit der Boyband One Direction gebildet. Harry hängt offenbar noch an dieser Zeit – seine Fans sollen das allerdings nicht sehen!

Auf Instagram postete er nun offenbar versehentlich ein Foto in seiner Story, das die Herzen der One-Direction-Fans höherschlagen ließ. Der Musiker fotografierte sich im Fitnessstudio im Spiegel. So weit, so normal – doch besonders das Shirt, das er zu Shorts und Sportschuhen kombinierte, fiel dabei ins Auge: Harry trug ein altes 1-D-Bandshirt mit den Gesichtern aller fünf Bandkollegen und der Aufschrift "Up All Night Tour 2012". Das war ihm dann wohl doch peinlich oder das Foto nicht für die Öffentlichkeit bestimmt – denn nur wenige Sekunden später löschte er es direkt wieder.

Dabei ist das alte Merch doch längst nicht die einzige tägliche Berührung, die Harry mit seiner Band-Vergangenheit hat. In der "The Ellen DeGeneres Show" hatte er 2020 verraten, dass er eine ganz bestimmte Vorliebe bei seinem Sportprogramm hat: Er höre dazu immer die alten Songs von One Direction.

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Getty Images One Direction, November 2010

