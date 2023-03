Mitten im "Rust"-Prozess: Alec Baldwin gut gelaunt auf Event

Alec Baldwin (64) lässt sich die Stimmung wohl nicht vermiesen. Eigentlich scheint die Lage für den Hollywoodstar gerade nicht sehr rosig zu sein. Wegen des tragischen Todesfalles am Set seines Films "Rust" muss er sich derzeit vor Gericht verantworten. Seine Anklage wurde zwar von fahrlässiger Tötung in Totschlag geändert, aber ihm droht immer noch eine Haftstrafe. Auf dem roten Teppich zeigt er sich trotzdem: Bei einem Event lacht Alec jetzt gut gelaunt in die Kameras.

Am Montag besuchte Alec die alljährliche Gala der Theatergruppe The Roundabout Theatre Company. Auf dem roten Teppich posiert er gut gelaunt in einem eleganten schwarzen Anzug. Für die Fotografen lacht er dann sogar und macht einen beinahe sorglosen Eindruck. Allerdings erscheint er diesmal nicht in Begleitung seiner Frau Hilaria (39). Von schlechter Stimmung wegen des laufenden Prozesses war an diesem Abend jedoch nichts zu sehen.

Neben der laufenden Verhandlung kommt auf Alec jetzt noch ein weiterer Prozess zu. Einige Crew-Mitglieder des Films verklagten ihn wegen Fahrlässigkeit und vorsätzlicher Zufügung von seelischem Leid. Laut People erklärt die Anklageschrift: "Diese Schäden wurden dadurch verursacht, dass die Beklagten die Sicherheitsvorschriften der Branche nicht eingehalten haben."

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de